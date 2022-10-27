المنسقة الأممية الخاصة بلبنان ترحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا بتسليم الرسائل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في أعقاب الوساطة الأمريكية التي قادها المنسق الرئاسي الخاص عاموس هوكستين.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس، بعد تسلمها الإحداثيات البحرية الموقعة من كلا البلدين في مقر اليونيفيل في الناقورة.

ووصفت المنسقة الأممية الاتفاق بأنه “إنجاز تاريخي على مستويات عدة. آمل في أن يكون بمثابة خطوة لبناء الثقة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين المنافع الاقتصادية لكلا البلدين”، حسبما نقل عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وأضافت: “يفتح الاتفاق صفحة جديدة للبنان بما قد يساعد على خلق زخم إيجابي لبناء توافق حول المصلحة الوطنية للبلاد”، مثمنة توصل لبنان وإسرائيل لتوصلهما إلى حل متفق عليه من قبل الطرفين.

كما أكدت فرونتسكا على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للبنان، حيث “أظهر القادة السياسيون وحدتهم لبلوغ هدف مشترك”.

وستقوم المنسقة الخاصة بإيداع وثائق الترسيم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.