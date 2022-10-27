السفير الاوكراني لدى إيطاليا ينتقد جوزيبي كونتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في رسالة وجهها إلى رئيس حركة خمس نجوم جوزيبي كونتي، انتقد السفير الاوكراني إقامة “مظاهرات باسم السلام بدعوات مجهولة الهدف لوقف إطلاق النار”، واصفا مثل هذه المبادرات بأنها “ليست ذات صلة بالعدالة، بل دليل على الجبن والنفاق”، في إشارة إلى موقف الحركة المعلن بشأن الحرب وإعلانها عن مظاهرات سلام بالعاصمة روما في الخامس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وكتب ياروسلاف ميلنيك في منشور على منصة (فيسبوك) “الأوكرانيون اليوم، مثلهم مثل أي شعب آخر في العالم، يريدون السلام. تهدف كل صلواتنا وتحركاتنا إلى الوصول إليه في أسرع وقت ممكن”، ولكن “نحن لا نسعى إلى السلام بأي ثمن، بل إلى سلام عادل وقانوني ومستدام”.

وأضافت رسالة الدبلوماسي الاوكراني الموجهة إلى رئيس حركة خمس نجوم المعارضة لحكومة يمين الوسط “عدم الرغبة في وصف روسيا بالمعتد وبالمطالبة بسحب قواتها من أراضي أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى تحفيز شهية الدولة المهاجمة”. وقال “هذا لا يعني أن أوكرانيا لن تتحدث إلى روسيا أبدًا، ولكن كل هذه الهجمات وهؤلاء الضحايا لا تعطي الحق في نعت الأوكرانيين الذين لا يرغبون في الاستسلام بالعسكريين المتطرفين”، مشددًا على أن “توفير الأسلحة والمساعدة التي تحتاجها أوكرانيا والاعتراف بروسيا كراعٍ للإرهاب هو السبيل الوحيد الفعال لتحقيق السلام”.