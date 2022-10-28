ترحيب أمريكي بتشكيل الحكومة العراقية وبالتزام رئيس الوزراء بوضع السلاح تحت سيطرة الدولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- تقدمت وزارة الخارجية الامريكية بالتهنئة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تشكيل حكومة جديدة، وقال المتحدث باسمها في مذكرة “نتطلع إلى العمل معه ومع حكومته على نطاق اهتماماتنا المشتركة، بدءا من تحسين الخدمات للشعب العراقي إلى ضمان عراق آمن ومستقر وذو سيادة على النحو المبيّن في اتفاقية الإطار الاستراتيجي”.

ورأى نيد برايس أن “الشعب العراقي يستحق فرصا اقتصادية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة”، معربا عن ترحيب إدارة واشنطن “بالتزام رئيس الوزراء بوضع السلاح تحت سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية والشرعية”. وقال: “نحن نتشاطر المصلحة مع الحكومة العراقية في الحفاظ على الاستقرار والأمن”.

وشدد المتحدث على “إن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع الحكومة والشعب العراقيين معًا لمواجهة تحديات العراق”، بداية “من تحسين احترام حقوق الإنسان” إلى “معالجة تغير المناخ وتحسين الفرص الاقتصادية لعدد متزايد من السكان”. وقال إن “العراق يجد في الولايات المتحدة شريكا بينما يمضي قدمًا في مسار الإصلاحات”.