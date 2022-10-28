التزام إيطالي بتعزيز الشراكة مع الجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية عن مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية أنطونيو تاياني ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وحسب تغريدة على (تويتر) نشرتها وزارة الخارجية الإيطالية صباح الجمعة، فإنه تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفي على “الالتزام بتعزيز الشراكة الثنائية بين إيطاليا والجزائر وخاصة في قطاع الطاقة”، وعلى “العمل من أجل الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وكانت الخارجية الإيطالية قد أعلنت أمس عن مكالمة هاتفية بين تاياني ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تحدث فيها الأول عن “الدور الحاسم” للمغرب في “استقرار منطقة المتوسط وكذلك في مكافحة الإرهاب”.