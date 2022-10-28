زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي: لم أر تأييدا للاتحاد الأوروبي في خطابات ميلوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شكك الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا في تصريحات رئيسة وزراء حكومة يمين الوسط الجديدة، جورجا ميلوني بشأن تأييد حكومتها للمشروع الاوروبي وللتحالف عبر الأطلسي.

وقال ليتا الجمعة، في لقاء مع قادة حزبه “”أضحك عندما أقرأ عن ميلوني المؤيدة لأوروبا وللتحالف الأطلسي. لم أر في أي مكان إشارة منها للانتماء للاتحاد الأوروبي. فكرتها، التي رددتها في مجلسي النواب والشيوخ، هي أن الاتحاد الأوروبي عبارة عن مجموعة بين الدول تتشارك في بعض الأشياء، ولكن ليس لدرجة تصويت الأغلبية على قضايا أساسية”.

وكانت ميلوني، قد تعهدت في خطابها أمام البرلمان بأن “إيطاليا ستجعل صوتها مسموعا في أوروبا”، مضيفة “ليس لإبطاء أو تخريب التكامل الأوروبي، ولكن للمساعدة في توجيهه نحو فعالية أكبر في الاستجابة للأزمات والتهديدات الخارجية ونحو نهج أقرب إلى المواطنين والشركات”. وقالت “نحن بحاجة إلى تكامل أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الكبرى، امتثالًا للشعار التأسيسي الذي ينص على: متحدون في التنوع”. وأعلنت أن حكومتها “ستحترم القواعد المعمول بها حاليًا، وفي الوقت نفسه ستقدم مساهمتها لتغيير تلك التي لم تنجح، بدءًا من النقاش المستمر حول إصلاح ميثاق الاستقرار والنمو”.