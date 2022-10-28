الحكومة الإيطالية الجديدة تعلن إعادة العاملين الصحيين الرافضين للقاحات إلى الخدمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الصحة في الحكومة الإيطالية الجديدة، أوراتسيو سكيلاتشي إعادة الأطباء والعاملين الموقوفين بسبب رفضهم التطعيم بلقاحات كوفيد-19 إلى أماكن عملهم وتعليق النشرة اليومية عن الحالة الوبائية.

وقال الوزير في حكومة يمين الوسط في تصريح صحفي الجمعة “بعد ستة أشهر من تعليق حالة الطوارئ، وبالنظر إلى اتجاه الإصابة بفيروس كوفيد-19، من المناسب البدء في العودة التدريجية إلى الحالة الطبيعية في الأنشطة والسلوك التزاما بمعايير المسؤولية والامتثال للوائح الحالية”.

وأضاف “لذلك، واستناداً إلى المؤشرات السائدة في المجالين الطبي والعلمي، سيتم تعليق النشر اليومي للبيانات المتعلقة بانتشار الوباء والاستشفاء والوفيات، على أن يتم الإعلان عنها أسبوعيًا، دون الإخلال بإمكانية حصول السلطات المختصة في أي وقت على المعلومات اللازمة لرصد الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وقال “فيما يتعلق بالعاملين الصحيين الخاضعين للإيقاف بسبب عدم امتثالهم لالتزام التطعيم وإلغاء الغرامات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 44/21، نظرا لانتهاء الأحكام المعمول بها في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل والنقص المثير للقلق من العاملين في المجال الطبي والتي أبلغ عنها رؤساء الهياكل الصحية والإقليمية، يتم تحديد بند يسمح بإعادة دمج الموظفين المذكورين في الخدمة قبل انتهاء فترة التعليق”.