ميلوني تبدأ أولى رحلاتها الخارجية بزيارة بروكسل وشرم الشيخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني ستزور بروكسل يوم الخميس المقبل، 3 تشرين الثاني/نوفمبر، للقاء قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وستتوجه رئيسة الوزراء إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ (كوب27) في يومي الإثنين 7 والثلاثاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي منتصف نفس الشهر إلى مدينة بالي الاندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا ميلوني في برقية تهنئة بمناسبة توليها رئاسة الحكومة الايطالية الجديدة، للمشاركة في القمة العالمية للمناخ (كوب27) وقال “أثق أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام بدور إيجابي بنـاء خلال القمة المرتقبة”، معربا عن “التطلع للعمل معها لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا في جميع المجالات”.