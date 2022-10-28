حزب الاتحاد الكاثوليكي: وحده البابا قادر على وقف الحرب في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ناشد الأمين العام لحزب الاتحاد الكاثوليكي الإيطالي، إيفانو تونولي، البابا فرنسيس للتدخل لوقف الحرب في أوكرانيا.

وخاطب تونولي البابا، الجمعة، قائلا: “حضرة القداسة، أنت الوحيد في العالم الذي لديه إمكانية وقف الحرب في أوكرانيا. العالم الكاثوليكي يدعو من أجل تدخلك لأنك تمثل الواقع الوحيد القادر على القيام بذلك، لإن (رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين سيستمع إلى كلماتك، ولأنه كما أيدتَ دائماً: ليس هنا أشخاص طيبون وآخرون أشرار”.

وخلص سكرتير الحزب الى القول: “نحن في (الاتحاد الكاثوليكي) نؤمن إيمانا راسخا بأن الإجراء الوحيد الذي من شأنه أن يوقف الحرب حقاً، هو الحوار والحوار فقط”.