مفوض أوروبي: على (تويتر) الالتزام بقوانينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما- شدد مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على أهمية التزام شركة موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على بالقوانين الأوروبية، وذلك في أعقاب إعلان الملياردير إيلون ماسك إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وقد كتب ماسك في تغريدة بعد إكمال الصفقة: “العصفور طليق”.

وردّ عليه بريتون مغردا: “سيطير العصفور وفقًا لقواعدنا”، في إشارة لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي تم إقراره في نيسان/أبريل الماضي.

هذا وقد رحب نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني باستحواذ ماسك، المحسوب على تيار المحافظين، على شركة (تويتر). وكتب زعيم حزب الرابطة: “بشرى سارة للويب والديمقراطية والحرية. أنا معجب بإيلون ماسك”.