الاتحاد الأوروبي: فون دير لاين تلتقي ميلوني ببروكسل الخميس المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلن الاتحاد الأوروبي أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجا ميلوني في قصر بيرلايمونت، يوم الخميس المقبل الموافق 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك “خلال زيارتها الأولى لبروكسل منذ بدء ولايتها”.

وتم الإعلان عن النبأ من قبل المتحدث باسم الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي إريك مامير، خلال مؤتمر صحفي، قائلا، إن، “فون دير لاين ستكون في برلين يوم الخميس لحضور قمة غرب البلقان، قبيل استقبال ميلوني”.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، باريند ليتس على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “الرئيس ميشيل سيلتقي رئيسة الوزراء جورجا ميلوني”، هو الآخر.

كما ستلتقي رئيسة الحكومة الجديدة، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في اليوم ذاته، والتي ستعود إلى بروكسل لاستقبالها تحديدا”، حيث أن الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر يُعدّ فترة شبه احتفالية، بسبب إغلاق المدارس وإمضاء المحافل الأوروبية أيضاً “أسبوعاً أخضر”، أي تعليق اجتماعاتها.

وحسبما علم من مصادر من بروكسل، فإن زيارة ميلوني إلى مقر المؤسسات الأوروبية ينبغي أن تبدأ من البرلمان، الذي ستزوره في وقت مبكر من بعد الظهر.