ايني للطاقة: سنتخذ الشهر القادم قراراً بشأن الطعن ضد ضريبة الأرباح الإضافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مجموعة (ايني) الإيطالية للطاقة، إن “شركات طاقة عديدة قررت عدم دفع ضريبة الأرباح الإضافية، وقدمت استئنافات للطعن”، مبيناً أنه “من جانبنا، هناك استئناف سيتم تقييمه في تشرين الثاني/نوفمبر، وسيكون نوعًا من التحقق بشأن هذه الضريبة”.

وأضاف المدير المالي لـ(إيني)، فرانشيسكو غاتيّ، في الجمعية العامة حول نتائج الأشهر التسعة الأولى، أن “أوروبا قد حددت اليوم” إطار عمل “يوفر دليلًا لهذا النوع من الضرائب”. وأشار إلى أن هذه اللائحة “تركز بشكل أكبر على الأرباح وليس على الفائض”.

وخلص المدير المالي الى القول، إن هذه الضريبة “يتم حسابها على فترات أطول، كما تشتمل على عنصر تقسيم زمني”.