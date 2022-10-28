الطاقة وأوكرانيا والهجرة محور أول مكالمة هاتفية لميلوني مع شولتس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استعرضت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجا ميلوني في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة مجموعة قضايا شملت أزمة الطاقة والحرب بأوكرانيا والهجرة.

وحسب المذكرة الصادرة في روما في أعقاب الاتصال الهاتفي، أكدت ميلوني على “أهمية التقدم المحرز على المستوى الأوروبي، في ضوء مخرجات المجلس الأوروبي الأخير”، وعلى “الضرورة الملحة للتوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى إجراءات ملموسة لخفض أسعار الطاقة”.

كما شدد الجانبان على “الشراكة القوية” بين روما وبرلين. وبشأن الحرب في أوكرانيا، جددت رئيسة الوزراء “التزام إيطاليا بدعم كييف على الجبهات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية”، منوهة بأن إعادة إعمار أوكرانيا تكتسي “عنصرا حاسمًا”.

ووفق الحكومة الإيطالية، تضمن النقاش “الملفات المتعلقة بالإدارة الأوروبية لتدفقات الهجرة ومسألة النمو الاقتصادي”.