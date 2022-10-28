عمدة صقلّي: أحترم بيانتيدوزي لكنني أخشى عودة الهجرة إلى عهد سالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بوتسالّو ـ أبدى عمدة صقلّي مشاعر الاحترام إزاء وزير الداخلية الجديد ماتيو بيانتيدوزي، لكنه أعرب عن خشيته من عودة أزمة الهجرة إلى ما كانت عليه في عهد تقلد (ماتيو) سالفيني منصب وزير الداخلية.

وقال رئيس بلدية بوتسالّو (صقلية) روبرتو أمّاتونا، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، إن “البحر الأبيض المتوسط يغلي في الوقت الحالي. لدينا وافدين عديدين ونحتاج لإدارة شؤونهم بشكل أفضل”.

وأضاف العمدة الصقلي، أنه “استمعت في الأيام الأخيرة إلى التصريحات الأولى لوزير البنية التحتية ماتيو سالفيني، ثم الوزير بيانتيدوزي، وهو شخص أحترمه كثيرًا، بشأن قضية المهاجرين. أقدّر كلماته حقًا عندما قال إن الواجب الأول هو إنقاذ الأرواح البشرية وشدد على ضرورة اتباع نهج إنساني أكبر”.

واستدرك القول: “مع ذلك، بقيت في حيرة من أمري عندما أعلن وزير الداخلية نفسه”، الحرب “على المنظمات غير الحكومية التي، كما أذكر أنها تلعب دورًا بديلاً في نطاق عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط”.

وتابع رئيس البلدية، أنه “الدول الأوروبية يجب أن تلعب دورًا، بينما تقوم بدلاً من ذلك بتجريم من يذهب لإنقاذ البشر”. واختتم بالقول، إن “خوفي كبير من أن نعود إلى العصر الذي كان فيه سالفيني وزيراً. آمل أن أتحدث في أقرب وقت ممكن مع وزارة الداخلية لمحاولة إدارة أفضل لمشكلة تتعلق بإنقاذ اعداد كبيرة من البشر”.