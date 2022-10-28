وزير دفاع إيطاليا: لن تخيفنا موسكو وقد قررنا أي جانب نلتزم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الدفاع الإيطالي الجديد، غويدو كروزيتّو، بشأن احتمال زيادة التوتر بين روما وموسكو، القول: “لن نخشى هذا الأمر”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) حول الصراع في أوكرانيا، قال كروزيتّو، إن “هناك لحظات في التاريخ من الضروري فيها التزام جانب ما من دون شرط أو تحفظات، وإنْ لم يكن ذلك سهلاً، وحتى لو ترك الاختيار طعمًا مراً في الفم، وفي هذه الحالة، فإن المرارة ستكون آثار العقوبات التي تؤذينا، وهذه واحدة من تلك اللحظات التاريخية، فلا يمكننا تصور الاستسلام لابتزاز روسيا”.

حول موقف رئيسة الوزراء والأغلبية الحكومية من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح الوزير كروزيتّو، أن “الجميع كانوا مخطئين”، كذلك “لأن الخيارات التي يتم اتخاذ اليوم، ستؤثر على العقود القادمة”. وأردف: “لقد ولدت هذه الحكومة بطموح للنظر بعيدًا، وليس إلى الأسبوع أو الشهر المقبل، وأعتقد أننا سنتحرك متحدين في السياستين الخارجية والدفاعية”.

فيما يتعلق بتدريبات الناتو في البحر الأدرياتيكي، وحول حقيقة أن الأساطيل تواجه بعضها البعض كما حدث أثناء الحرب الباردة، ذكر القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) أنه “منذ 20 عامًا على الأقل ونحن نتحدث عن مركزية البحر الأبيض المتوسط ​​لحركة البضائع، الطاقة، كابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحركة تجار الرقيق الجدد مؤخرًا أيضاً”.

وتابع: “لهذا السبب استثمر الدفاع في البحرية، وأنا أتعامل مع الدفاع من وجهات نظر مختلفة منذ 12 عامًا: من الوزارة، البرلمان ومن الصناعة. اعرف المشاكل جيداً، وأولئك الذين يتحدثون عن الصراعات، مثل (الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبّي) كونتي وغيره، لا يعرفون عن ماذا يتحدثون”، بينما “يحمل من يشارك بصناعة الدفاع تفويضاً من قطاعي الدفاع والخارجية”.