إيطاليا: إصابات كوفيد 29040 والضحايا 85 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 29,040 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 85 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 179,025 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 182,614 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 15.9٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد حالات الاستشفاء في الأقسام الاعتيادية بالمستشفيات، قد انخفض بفارق 57 شخصاً أقل منذ يوم أمس”، بينما “ارتفعت الحالات في أقسام العناية المركزة بمجموع 5 أكثر من الأمس”.