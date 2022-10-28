الرئيس الإيطالي: لا نصر نهائي على كوفيد حتى الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إنه “بعد أكثر من عامين ونيف على انتشار وباء كوفيد 19، لا يمكننا حتى الآن إعلان النصر النهائي عليه، كما لا يزال يتعين علينا الاستفادة من مبدئي المسؤولية والاحتياط”.

وأضاف الرئيس ماتّاريلا، في كلمته بمناسبة الاحتفال بحدث “أيام البحث”، لمؤسسة (Airc) للبحوث السرطانية، في قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية، الجمعة، أن “قطاع الصحة العامة يتولى مهمة الحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة، وبشكل خاص بالنسبة للأشخاص الأكثر هشاشة، ككبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة”.

وتابع رئيس الدولة “مع ذلك، نشعر أن الفترة الأكثر درامية قد ولت، فلقد كان العلم حاسمًا، على غرار ما كان عليه تفاني العاملين الصحيين في كل مجال”، كما “كان التضامن، في أكثر تعابيره تنوعًا، وعلى جميع المستويات: من الإيماءات البسيطة للتآزر بين العائلات والمجتمعات، إلى الخيارات المشتركة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي”.

وشدد ماتّاريلا على أنه “بدون الالتزام العلمي الرائع لتحديد اللقاحات، التي اكتشفت وأنتجت في وقت قياسي، كذلك بفضل الاكتشافات التي تم إجراؤها في مجال الكفاح ضد السرطان، لكنا اليوم سنضطر إلى إحصاء عدة آلاف إضافية من الوفيات”.

وأوضح الرئيس، أنه “إذا كان بإمكاننا اليوم، وفي معظم الحالات، التعامل مع وباء كوفيد 19 كما لو كان مجرد إنفلونزا غير خبيثة جدًا، فذلك لأنه تم دحره بشكل كبير نتيجة للتطعيم”، مشيداً بـ”الالتزام الكبير بالتطعيم، بسبب إحساس مثير للإعجاب بالمسؤولية من جانب جميع مواطنينا تقريباً، الذين دعوا إلى الاستفادة منها مع الوعي أنهم بهذه الطريقة، يصونون صحتهم وصحة الآخرين”.