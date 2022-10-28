ديسكالزي: تعويض 50٪ من تدفقات الغاز الروسي في الشتاء القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أنه “في سياق التقلبات العالية وعدم اليقين في الأسواق، واصلت مجموعتنا ضمان إمدادات الطاقة التي تعتبر بالغة الأهمية لاقتصاداتنا، مع اتباع مسار إزالة الكربون في الوقت نفسه”.

وفي معرض تعليقه على النتائج الموحدة للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى للعام الجاري، والتي وافق عليها مجلس الإدارة أمس، قال ديسكالزي، إنه “في وقت مبكر من الشتاء المقبل، سنتمكن من تعويض 50٪ من تدفقات الغاز الروسي من خلال الاستفادة من محفظة احتياطينا الكبير والمتنوع، الشراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة، وحضورنا المتزايد في نطاق أعمال الغاز الطبيعي المسال”.

وذكر رئيس (إيني)، أنه “خلال هذا الربع، عززنا مكانتنا في سلسلة قيمة الغاز بفضل الاستكشاف والاستحواذ على أصول الغاز من شركة (بريتيش بتروليوم) في الجزائر، وفي المرحلة الوسطى، لسفينة التسييل (Tango FLNG) لتطوير مشروع الغاز في الكونغو”.

وواصل ديسكالزي: “بلغت إستراتيجيتنا لإزالة الكربون مراحل أساسية جديدة. سيتم مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة المثبتة في شركتنا خلال العام، لتتجاوز 2 غيغاواط”، مبيناً أن “أعمال الانتقال المستدام تنمو لدينا من حيث الحجم ومن خلال الاستفادة من نموذج مبتكر للتكامل الرأسي مع قطاع الزراعة الناشئة، لتوريد المواد الخام المستدامة لمصافي التكرير الحيوية التابعة لنا”.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن “في قطاع الاستثمار، الاستكشاف والإنتاج (E&P)، واصلنا استراتيجيتنا لإنشاء مركبات مركزة جغرافيًا ومحركات للنمو والعائدات”، واختتم بالقول إن “أحدث مثال على ذلك هو مشروع (Azule) المشترك الذي أعدّ حديثًا مع شركة (بريتيش بتروليوم) لتعزيز الأصول الأنغولية”.