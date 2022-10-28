إيطاليا: ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي في سبتمبر بنسبة 2.8٪ على أساس شهري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلطت احصائية أجريت في إيطاليا، الضوء على طفرة جديدة حادة في أسعار المنتجين الصناعيين، والتي ارتفعت في أيلول/سبتمبر المنصرم بنسبة 2.8٪ على أساس شهري، وبنسبة 41.8٪ على أساس سنوي، بل أنها تسارعت مقارنة بنسبة 40.1٪ في آب/أغسطس.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الجمعة، إن “في السوق المحلية، نمت الأسعار بنسبة 3.5٪ مقارنة بشهر آب/أغسطس وبنسبة 53.0٪ على أساس سنوي، بعد أن كانت بنسبة 50.5٪ في الشهر السابق”. وأوضح أن “الأسعار لصافي قطاع الطاقة، سجلت زيادة أقل بكثير على المستوى الاقتصادي، وبنسبة 0.8٪، وكذلك على صعيد الاتجاه بـ12.6٪”.

أما في السوق الخارجية، فإن “النمو الاقتصادي للأسعار ـ وفقاً للبيان الإحصائي ـ كان متواضعاً وبحجم 0.3٪”، وذلك “نتيجة الزيادات المعتدلة لكلا منطقتي اليورو (بنسبة 0.2٪) وغير اليورو (بـ0.4٪)”، بينما “نمت الأسعار على أساس سنوي بنسبة 11.9٪ إجماليا”، أي “بنسبة 11.4٪ في منطقة اليورو، وبـ12.3٪ خارج منطقة اليورو”.