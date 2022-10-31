الاتحاد الأوروبي يهنئ لولا دا سيلفا على فوزه بالانتخابات الرئاسية البرازيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نيابة عن الاتحاد الأوروبي، تقدم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بالتهنئة إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة بالبرازيل.

وقال بوريل في مذكرة “بعد إعلان المحكمة الانتخابية العليا الرسمي، يهنئ الاتحاد الأوروبي على هذا الفوز لولا دا سيلفا كرئيس منتخب وجيرالدو خوسيه رودريغيز ألكمين فيلهو نائبًا للرئيس المنتخب”.

وثمن الاتحاد الأوروبي المحكمة الانتخابية على وجه الخصوص للطريقة “الفعالة والشفافة” التي أدارت الاستحقاق الدستوري في جميع مراحل العملية الانتخابية، مما يدل مرة أخرى على “قوة المؤسسات البرازيلية وديمقراطيتها”.

ونوهت المذكرة بـ”الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد” بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل، والتي “تقوم على القيم المشتركة واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وأكد بوريل التزام التكتل الأوروبي “بتعميق وتوسيع علاقتنا مع البرازيل في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والبيئة وتغير المناخ والأجندة الرقمية لمصلحة مواطنينا”.

وفاز اليساري لولا دا سيلفا في انتخابات الإعادة بفارق ضئيل على الرئيس اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو.