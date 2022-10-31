أزمة الطاقة وخطة التعافي محور لقاء فون دير لاين-ميلوني في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ستتمحور محادثات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الخميس القادم في بروكسل مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني حول أزمة الطاقة وخطة التعافي الوطنية.

زيارة ميلوني إلى بروكسل هي أول جولة خارجية لها منذ تولي حكومتها مقاليد السلطة. وكانت ميلوني قد دعت إلى إعادة مناقشة مشاريع بصندوق التعافي الوطني التي نالت الضوء الأخضر من المفوضية بحكم أن الأولويات والظروف الاقتصادية تختلف الآن مقارنة بفترة ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت، خلال إيجاز صحفي في العاصمة البلجيكية، “من الواضح أن النقاش سيطال كل القضايا الموضوعية التي يجب العمل عليها، بما في ذلك الطاقة. نريد العمل مع إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى لإيجاد حلول للمشاكل الحالية”. وأردفت “بالطبع سيكون الدعم المستمر لأوكرانيا أيضًا جزءًا من المناقشات، فضلاً عن تنفيذ مشاريع خطة التعافي التي بدأت إيطاليا تنفيذها بالفعل”.