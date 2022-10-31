الخارجية الإيطالية تدين “الهجمات الوحشية” بمقديشو السبت الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الاثنين إنها “تدين بشدة الهجمات الوحشية التي نُفذت في مقديشو والتي تسببت في سقوط مئات الضحايا والجرحى”، في إشارة إلى هجوم يوم السبت الماضي بسيارتين مفخختين في العاصمة الصومالية استهدف وزارة التعليم.

وتقدمت الخارجية الإيطالية بالتعازي إلى عائلات الضحايا، معربة عن تضامنها مع الحكومة الصومالية وعائلات الضحايا. وقالت “مع الشركاء في الاتحاد الاوروبي والشركاء الدوليين نجدد دعمنا الثابت للصومال في مكافحة الإرهاب”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد تقدم “بأحر التعازي لأسر الضحايا، التي تضم موظفي الأمم المتحدة، وكذلك حكومة وشعب الصومال”، متمنيا “الشفاء العاجل للمصابين”. وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صدر مساء أمس الأحد، أدان الأمين العام “بشدة هذه الهجمات الشنيعة وكرر تأكيد تضامن الأمم المتحدة مع الصومال ضد التطرف العنيف.”

كما تعهد “بمواصلة دعمه لصومال ينعم بالسلام والازدهار”.