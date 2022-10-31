أبو الغيط يشدد خلال لقاء مع المبعوث الاممي لدى ليبيا على أهمية إجراء الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على “أهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في ليبيا”، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم الإثنين بمقر اقامته في العاصمة الجزائرية بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، أن “أبو الغيط جدّد خلال المقابلة الترحيب بالمبعوث الأممي، وأكد دعم جامعة الدول العربية لمهمته، وقدّم عرضاً لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، لا سيما ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وأهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق”.

كما جدد ابو الغيط “المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية”.

وأوضح رشدي أن المبعوث الأممي، بدوره، “وضع الأمين العام في صورة التحركات واللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين وممثلي المجتمع المدني، لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة، وكذا إحاطته الأولى أمام اجتماع مجلس الأمن، الذي عُقد في 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وكُرس لمناقشة الحالة في ليبيا، وانتهى إلى التوافق حول تجديد ولاية البعثة الأممية في البلاد لمدة عام كامل”.

وأشار المتحدث الى أن الطرفين اتفقا على “مواصلة العمل والتنسيق الوثيق، بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية، من أجل ايجاد مسار للحل في ليبيا يفضي الى اجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها”.