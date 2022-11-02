إيطاليا: نقطة لامبيدوزا الساخنة توشك على الانهيار مع 1300 مهاجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إن هناك 11 مهاجرا رسوا على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة خلال الليل.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجرين المذكورين “تعقبهم زورق دورية تابع لقوات الدرك (كارابينييري)، على بعد 1.5 ميل بحري عن ساحل الجزيرة، كانوا على متن قارب صغير يبلغ طوله حوالي 5 أمتار”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “من بين المهاجرين الذين يحملون الجنسية التونسية، هناك امرأة وقاصر أيضاً”، والذين “تمت إضافتهم إلى 332 مهاجراً آخر، وصلوا يوم أمس إلى الجزيرة من خلال تسع عمليات إنزال”، مبينةً أن “لهؤلاء أيضًا، بعد إجراء أول فرز طبي على رصيف فافالورو، تم ترتيب عمليات النقل إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”، التي “بلغ عدد الحضور فيها 1290 شخصا، مقابل سعة لا تتجاوز الـ350 محلاً”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “إدارة المحافظة تعمل بالاتفاق مع وزارة الداخلية على عمليات النقل لتخفيف الضغط على المركز”، وأنه “حتى مساء اليوم، من المقرر أن يغادر الجزيرة 190 مهاجراً على متن العبارة المتجهة إلى بورتو إمبيدوكلي”.