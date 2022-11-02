البابا: زيارتي للبحرين تحت شعار الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس أن رحلته الرسولية الوشيكة إلى مملكة البحرين، ستكون تحت شعار الحوار.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد قال البابا في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي بمناسبة الاحتفال بعيد جميع القديسين يوم أمس: “أطلب من الجميع أن يرافقوني بالصلاة، لكي يكون كل لقاء وحدث، فرصة مثمرة لكي ندعم، باسم الله، قضية الأخوُّة والسلام التي نحن بأمس الحاجة إليها”.

ولدى تحيته المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، أضاف قداسة البابا فرنسيس، “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بعد غد سأغادر في زيارة رسولية إلى مملكة البحرين، حيث سأبقى حتى يوم الأحد”. وأردف: “أرغب من الآن بأن أحيي وأتقدم بخالص الشكر للملك والسلطات والإخوة والأخوات في الإيمان وجميع سكان البلاد، وبشكل خاص أولئك الذين يعملون منذ بعض الوقت على التحضير لهذه الزيارة”.

وذكر فرنسيس، أنها “ستكون زيارة تحت شعار الحوار: سأشارك في الواقع في منتدى يتمحور حول الضرورة بأن يلتقي الشرق والغرب بشكل أكبر من أجل التعايش البشري؛ وسأحظى بفرصة التحدث مع الممثلين الدينيين، ولاسيما المسلمين”، لذا “أطلب من الجميع أن يرافقوني بالصلاة، لكي يكون كل لقاء وحدث فرصة مثمرة لكي ندعم، باسم الله، قضية الأخوُّة والسلام التي نحن بأمس الحاجة إليها”.

واسترسل الحبر الأعظم: “من فضلكم أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، لا ننسينَّ أوكرانيا المعذّبة: لنصلِّ من أجل السلام ولنتضرع لكي يسود السلام في أوكرانيا”.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول، إنَّ “يوم غدٍ مكرس لتذكار جميع الموتى المؤمنين. بالإضافة إلى القيام بالزيارة التقليدية إلى قبور أحبائنا، أدعوكم لكي تذكروهم في الصلاة ولاسيما خلال القداس الإلهي. أتمنى لكم عيدًا سعيدًا ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلّوا من أجلي”.