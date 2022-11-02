إيطاليا: انخفاض حجم القيمة المضافة للشركات عام 2020 بنسبة 10.5٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في عام 2020، بلغ عدد الشركات الصناعية والخدمية 4.3 مليون (بزيادة بنسبة 1.1٪)، والتي حققت قيمة مضافة قدرها 739 مليار، بانخفاض بعد ست سنوات من نمو بـ10.5٪ مقارنة بعام 2019.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير “الإحصاءات” المتعلق بعام 2020 بشأن الحسابات الاقتصادية للشركات ومجموعات الأعمال، الأربعاء، إن “هامش التشغيل الإجمالي قد انخفض بنسبة 13.0٪، وحجم الدوران الاقتصادي بنسبة 11.3٪، وكذلك تكلفة العمالة بنسبة 8.3٪”.

وأوضح التقرير الاحصائي، أن “الشركات المنظمة في مجموعات، والتي تولد 57.3٪ من القيمة المضافة و63.0٪ من إجمالي حجم التداول، سجلت انخفاضًا في القيمة المضافة أقل من المتوسط ​​(بنسبة 9.5٪)”، وأنه “بشكل أكثر تحديدًا، قامت الشركات التي تم تحليلها في عام 2020 بتوظيف 16.6 مليون شخص، وهم بانخفاض بنسبة 1.7٪ عام 2019، منهم 12 مليون موظف، أي بتراجع بنسبة 1.8٪”.

وذكر التقرير أن “التراجع شمل قطاع الخدمات بنسبة 79.5٪ من المنشآت، التشغيل بـ67.3٪ من العاملين والإنتاج بحجم 56.4٪ من إجمالي القيمة المضافة”، وقد “سجلت أكبر خسارة في الوظائف أيضاً (بنسبة 2.3٪ في عام 2019)”، بينما “ضم قطاع البناء 11.5٪ من الشركات و8.2٪ من الموظفين في عام 2020، وأنتج 6.9٪ من إجمالي القيمة المضافة”، ليكون “القطاع الوحيد الذي نمت فيه العمالة خلال العام، بنسبة 2.7٪ عن 2019”.

وخلص تقرير (إستات) الى القول، إنه “أخيراً، يأتي تراجع قطاع الصناعة بالمعنى الدقيق للكلمة، مع نسبة 9٪ من الشركات النشطة”، والتي “وظفت مع ذلك 24.5٪ من الأشخاص، بانخفاض بنسبة 1.4٪ في 2019، وحققت 36.8٪ من إجمالي حجم القيمة المضافة”.