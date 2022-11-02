ميلوني لوكلاء الوزارات: حياة ملايين الأشخاص تعتمد على عملنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “منذ هذه اللحظة ستبدأ مغامرة طويلة، ستكون صعبة، لكننا نأمل أن تكون مثيرة أيضاً”.

وفي خطابها لدى اختتام مراسيم أداء اليمين من قبل وكلاء الوزارات في قصر (كيجي)، مقر الحكومة، الأربعاء، أضافت ميلوني، أن هذه المغامرة “ستكون مثيرة عندما نقدم للمواطنين الإجابات التي ينتظرونها منا، عندما نرتقي إلى مستوى ما وعدنا به”، مبينةً أن “هناك عشرات الملايين من الأشخاص الذين تعتمد حياتهم على ما يمكننا القيام به”.

وفي كلمتها التي شكرت خلالها نائبيها أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني على حضورهما الحدث أيضاً، دعت الوكلاء الجدد إلى “تكوين فريق، على غرار ما يحدث في إطار السلطة التنفيذية”. وأشارت إلى أن “الجزء الممتع من وظيفتكم ينتهي هنا، حيث تبدأ مرحلة المسؤولية اعتباراً من الآن، وإذا كنتم هنا اليوم فذلك لسبب ما، وهو ثقتنا بأنكم أهل للمسؤولية”.

وخلصت رئيسة الحكومة إلى القول إنه، “منذ اليوم فصاعداً، أنتم لا تمثلون أنفسكم أو أحزابكم، بل أمتكم، وهذه هي مسؤولية هائلة”.