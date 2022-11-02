ميلوني: الحل الوحيد للهجرة هو جعل إفريقيا تتحدث إلى الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “يبدو لي أن سياسة الهجرة قد تغيرت منذ الأيام الأولى لحكومتنا”.

هذا ما ذكرته ميلوني في كتاب برونو فيسبا الأخير “العاصفة الكبرى”، مضيفة أنه “قبل كل شيء، تغير النهج الاستراتيجي. فقبل أن تكون الهجرة مشكلة تتعلق بالسياسة الداخلية والنظام العام، فهي مشكلة السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية، والطريقة الوحيدة لحلها هي السماح لأفريقيا بالتحدث إلى أوروبا”.

وأشارت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) إلى أن “هذا هو السبب في أنني أطلقت مشروع خطة ماتيّ، في إشارة إلى الإستراتيجي والمؤسس الكبير لشركة (إيني)، الذي أنقذ الدول المنتجة للنفط من استعمار الشركات الأمريكية الكبرى”.

وشددت ميلوني على أن من الضروري “استعادة عملية صوفيا الأوربية، التي ولدت في عام 2015، والتي في مرحلتها الثالثة، التي لم يتم تنفيذها مطلقًا، تهدف إلى استئصال نظام تهريب البشر المنهجي، أي ما عرّفناه دائمًا على أنه: فرض طوق بحري”.