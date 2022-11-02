وزير الرياضة الإيطالي: لا ميدالية تحجب سوء سلوك الرياضيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الرياضة والشباب الإيطالي أندريا أبودي، أن الميداليات عامل فخر وطني، لكن لن تكون هناك أية ميدالية تحجب السلوك غير المهذب”.

وفي مؤتمر صحفي لدى اختتام الاجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية جوفاني مالاغوه، ورئيس اتحاد لاعبي الجمباز، غيراردو تيتشي بشأن الشكاوى ضد بعض لاعبي الجمباز الإيقاعي في الأيام الأخير، قال الوزير أبودي، إن “كل واحد ليكن ضامناً في الدور الذي يلعبه”، لكن “ليست هذه هي الحال، نأمل ألا يكون الأمر كذلك، فلسنا دعاة قيم بل ضامنين لها”.

وأضاف الوزير أنه “سيتم تقييم كل ما سيبرز والتحقق منه بسرعة وشفافية. لن أدخل في المزايا التقنية، لكن خط الصرامة وخط التجاوز يمثلان نهجًا جيدًا”، وأردف: “لن أدخل التفاصيل الفنية، لكن بين حد الصرامة وتجاوز الحدود، هناك خيط رفيع، وتقنية الفنيين تلزم لتحديد ذلك الحد، والذي في كل مرة يتم تخطيه، فإن هناك من يتدخل سريعاً”.

وخلص أبودي الى القول، إن “حجم الظاهرة الرياضية كبير، لكن حادثاً واحداً فقط من شأنه أن يصبح بالنسبة لي كمائة ألف حالة”.