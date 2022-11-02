اتحاد أوكراني: مقتل 43 إعلاميا منذ بدء الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ أعلن الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا (NSJU)، أنه منذ بدء الغزو الروسي للبلاد، لقي ما لا يقل عن 43 عاملاً إعلامياً مصرعهم.

ووفقًا للنقابة، فإن “من بين القتلى ثمانية صحفيين قضوا أثناء العمل، وكذلك 13 موظفًا إعلاميًا إلى جانب ضحايا مدنيين آخرين، بالإضافة إلى 22 من مراسلي وسائل الإعلام الذين تم حشدهم في الجيش للدفاع عن أوكرانيا”.

وبهذا الصدد، قال رئيس (NSJU) سيرهي توميلينكو، إنه “بفضل الصحفيين، يعرف العالم حقيقة أهوال الحرب. لكن الصحفي ليس هدفًا!”، لذلك “نطالب بضمان أمن الصحفيين وحماية حقوقهم على الخطوط الأمامية”. واختتم بالقول إنه “لهذا السبب نحتاج إلى اتفاقية دولية بشأن أمن الصحفيين”.