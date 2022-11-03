البابا التقى عائلات أوكرانية لاجئة قبيل مغادرته إلى البحرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي أن الحبر الأعظم، التقى قبيل مغادرته إلى البحرين صباح اليوم، في مقر إقامته بالفاتيكان (كازا سانتا مارتا)، ثلاث أسر من اللاجئين الأوكرانيين، تستضيفهم عائلات إيطالية، حضرت برفقة عميد الدائرة الفاتيكانيّة لخدمة المحبة، الكاردينال كونراد كراييفسكي.

وأوضحت حاضرة دولة الفاتيكان في مذكرة، إن الأمر يتعلق بـ”زوجة كاهن أرثوذكسي، لديها ابنان، أحدهما 18 عامًا والآخر 14، من منطقة كروبيفنيتسكي (وسط)، بينما بقي زوجها وابنها الأكبر في أوكرانيا”، وكذلك “أم في سن الـ30، لديها طفلتان تبلغان من العمر 4 و7 سنوات، هربت من منطقة زابوريزهزيا المحتلة جزئيًا، وامرأة أخرى من كييف تبلغ من العمر 53 عامًا مع ابن يبلغ من العمر 13 عامًا ذو إعاقة شديدة ووالدتها التي تبلغ من العمر 73 عامًا”.

بعد ذلك، انتقل البابا بالسيارة إلى مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) الكائن في ضاحية فيوميتشينو، ومن هناك، عند الساعة 9.45 صباحًا، انطلق على متن طائرة تابعة لخطوط (إيتا) الجوية، متجها إلى مطار قاعدة عوالي الصخير الجوية، التي من المقرر هبوطه فيها الساعة 4.45 مساءً (2.45 مساءً بتوقيت روما).