ميلوني: صوت إيطاليا سيدوي في الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “أنا اليوم في بروكسل للقاء ممثلي المؤسسات الأوروبية”. وأكدت أن “صوت إيطاليا سيكون مدوياً في أوروبا”.

وكتبت ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، “نحن مستعدون لمعالجة القضايا الرئيسية، بدءاً من أزمة الطاقة”، فضلا عن “التعاون من أجل التوصل إلى حل لدعم العائلات والشركات والحد من عمليات المضاربة”، على أسعار الطاقة.

هذا ومن المقرر أن تلتقي ميلوني كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، فضلا عن شخصيات أوروبية أخرى.