البابا فرنسيس أول حبر أعظم يزور البحرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ بدأ قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس زيارته الرسولية الـ39، والرابعة خارج إيطاليا لهذا العام، والتي تحمله إلى البحرين من 3 ـ 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والتي يراد لها أن تكون مرحلة ثمينة إضافيّة في مسيرة الأخوة والتفاهم، وفي نمو وتكثيف العلاقات مع العالم الإسلامي وممثليه.

ومناسبة الرحلة هي “منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل تعايش إنسانيّ”، وهو لقاء بين الأديان أراده العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، سيعقد في الثالث والرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسيشارك الأب الأقدس في اختتامه.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فإنها علامة على الوحدة في مرحلة حساسة ومعقدة ومأساوية في بعض النواحي في تاريخنا أيضًا. دعوة للحوار، ودعوة للقاء بين الشرق والغرب، في واقع مثل البحرين، واقع متعدد الأعراق والثقافات والأديان، حيث نجد القدرة على العيش معا، والقدرة على التعاون أيضًا.

وبالتالي سمات وقواسم مشتركة تستند إلى المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة، جعلت من العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الفاتيكان، نموذجًا متميزا في التعاون من أجل خدمة الإنسانية عبر نشر التعايش السلمي بين الأديان والثقافات ونبذ التطرف وترسيخ قيم الحوار والسلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

فمنذ القدم آمنت مملكة البحرين، بأن مفتاح تقدم ورقي المجتمعات يكمن في إرساء وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح والتعددية والوسطية والاعتدال، وهو ما جعل منها مهدًا للسلام والمحبة، وملتقى للتنوع الديني والثقافي والحضاري.

وتأتي الزيارة التاريخية الأولى التي يقوم بها قداسة البابا فرنسيس لمملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك لتضيف بعدًا جديدًا إلى هذه العلاقات، عبر ما تحمله من رسائل تؤكد على أهمية التعاون الإنساني المشترك واحترام الأديان وتقبّل الآخر لتحقيق السلام والوئام بين مختلف الشعوب والمجتمعات بوصفها السبيل الوحيد أمام تحقيق تطلعات شعوب العالم في السلام والرخاء والتنمية.

وهذا ما أكده أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين من أن زيارة قداسة البابا لمملكة البحرين تشكل علامة على الوحدة والحوار في مرحلة تاريخية مهمة. كما أنها تؤكد ريادة مملكة البحرين وحجم التقدير والاحترام العالمي لجهودها في نشر قيم التعايش والتعددية وحرية المعتقد وقبول الآخر في ظل قيادة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال الجهود والمبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها جلالته، والتي نالت إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

إنَّ النقاط المرجعية لهذه الرحلة الجديدة للبابا إلى بلد تتعايش فيه مجموعات عرقية ودينية مختلفة هما وثيقتان: وثيقة الأخوة الإنسانيّة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك والرسالة العامة”Fratelli tutti”، وبالتالي تذكرنا هذه الزيارة الرسوليّة بالزيارات التي قام بها الحبر الأعظم إلى كازاخستان وإلى العراق في العام الماضي والزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة والزيارة إلى المغرب ومصر.

زيارات يجمعها ببساطة القول بأن بين الله والكراهية، بين الدين والعنف، هناك عدم توافق مطلق، واستحالة أي اتصال وأية مصالحة، لأنَّ الذي يقبل الكراهية والعنف يشوه طبيعة الدين. وفي كازاخستان بشكل خاص، أصر البابا على نقطتين مهمّتين التطهير، أي أن هناك دائمًا تجربة التلاعب بالدين واستخدامه أحيانًا لأغراض غير دينية، وبالتالي لأغراض السلطة، وأغراض القمع.

لذلك يدعو البابا إلى هذا التطهير العميق وفي الوقت عينه للاتحاد معًا، إذ يمكن للأديان أن تتعاون بهذا المعنى بالتحديد للقضاء على أي سوء تفاهم لكي يصبح الدين على الدوام عاملاً للمصالحة، عامل سلام وعامل تماسك وتناغم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنَّ البابا فرنسيس هو أول حبر أعظم يزور مملكة البحرين – التي بدأ الكرسي الرسولي علاقاته الدبلوماسية معها في عام ٢٠٠٠ – بدعوة من السلطات المدنية والكنسية. إنها الدولة الثامنة والخمسون التي يزورها الأب الأقدس وسيرافقه في هذه الزيارة الكاردينال بيترو بارولين أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان.

كما يشمل الوفد البابوي عميد دائرة البشارة الكاردينال لويس أنطونيو تاغل، عميد دائرة الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، عميد دائرة الحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنخيل أيوزو غيكسوت، وكذلك عميد دائرة تعزيز وحدة المسيحيين الكاردينال كورت كوخ.