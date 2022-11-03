وزير إيطالي: نحن دولة ذات سيادة ولا يمكن لألمانيا أن تقرر نيابة عنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي، أنه “لا يمكن لألمانيا إنقاذ المهاجرين في البحر دون إخطار السلطات الإيطالية ثم القول إن هناك مشكلة إنسانية، لكن عليكم أنتم الاهتمام بها”.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان لوكا تشيرياني، في تصريحات متلفزة الخميس، بشأن قضية سفينة (هيومانتي1) التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية تحمل الاسم ذاته: “إذا كانت هناك مشكلة إنسانية، فإن الدولة والسفينة التي تنتمي إليها هي من تعنى بحلها”، وإذا “اعتقدت ألمانيا أن هناك مشكلة إنسانية فيجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها، فلا يمكن لإيطاليا أن تصبح ملاذاً لجميع المهاجرين”.

وأعرب تشيرياني، وهو ممثل السلطة التنفيذية، عن التوافق في الرأي مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، قائلاً إنه “محق فيما يفعل، فلا يمكننا أن نكون ببساطة مجرد نهاية لخيارات تتم في مكان آخر، فنحن دولة جادة وذات سيادة كاملة”.

وتابع، “يجب على ألمانيا إذا كانت تنوي التصرف في المياه الدولية أن تتحمل مسؤولية الخيارات التي تقدم عليها السفن التي ترفع علمها أيضاً، وإلا فإن إيطاليا تصبح ببساطة مجرد محطة لخيارات لا تحدث في بلدنا، ولا يمكننا قبول أن تقرر ألمانيا بمفردها”.