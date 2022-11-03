إيطاليا: وصول 121 مهاجراً إلى لامبيدوزا بين ليلة وضحاها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن تدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، ما تزل مستمرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “خلال الليل، أنقذت دوريتان تابعتان لقوات الشرطة المالية وهيئة حماية الموانئ، 121 مهاجراً، كانوا على متن ثلاثة قوارب”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “من بين مجموعة المهاجرين، هناك 28 امرأة و10 قاصرين”، وأنه “وفقا لما قال المهاجرون، فإنهم قد انطلقوا من صفاقس وسيدي منصور التونسيتين”.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن “من بين الوافدين إلى الجزيرة أيضاً، هناك 15 تونسيًا أوقفهم رجال الشرطة المالية على الرصيف التجاري، والذي وصلوا إليه بقارب طوله 5 أمتار”.