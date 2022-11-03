وكالة الطاقة الدولية: أوروبا تجازف بنفاذ الغاز خلال شتاء 2023-2024

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ قالت الوكالة الدولية للطاقة (AIE)، إنه خلال الصيف المقبل، الذي يمثل الفترة الرئيسية لتجديد مواقع التخزين، قد تواجه أوروبا نقصاً يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز.

وفي تقديرها الذي تضمّنه تقرير نشرته اليوم، أكدت الوكالة على الحاجة إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومات لتقليل استهلاك الغاز خلال أزمة الطاقة العالمية”، وسلطت الضوء على أن “مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة الآن بنسبة 95٪، أي أعلى بـ5٪ من متوسط ​​مستوى الملء في السنوات الخمس الماضية”.

لكن التقرير حذر من أن “المخزن المؤقت الذي توفره مستويات التخزين الحالية، فضلاً عن انخفاض أسعار الغاز مؤخرًا ودرجات الحرارة المعتدلة بشكل غير عادي، لا ينبغي أن يؤدي إلى استنتاجات مفرطة في التفاؤل بشأن المستقبل”. في الواقع، “عملية ملء مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي هذا العام، استفادت من عوامل رئيسية قد لا تتكرر عام 2023”.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذه العوامل “تشمل إمدادات الغاز الروسية التي، على الرغم من تقليصها بشكل جذري، فخلال عام 2022، كانت قريبة من المستويات الطبيعية في معظم النصف الأول من العام”.