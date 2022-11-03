ميتسولا لـ ميلوني: سيكون الاتحاد الأوروبي أقوى إن بقينا معاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا لدى استقبالها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “مرحبًا بالرئيسة في البرلمان الأوروبي”.

وكتبت ميتسولا في تغريدة على مدونة (تويتر)، بعد أن استقبلت ميلوني في بروكسل، الخميس، “اليوم وأكثر من أي وقت مضى، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، الارتفاع الشديد لأسعار الطاقة وازدياد التضخم، يجب علينا أن نبقى معاً، ونحن أقوى إن بقينا معاً”.

وقبل وصول ميلوني إلى البرلمان، تناولت الغداء مع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، في مقر إقامة السفير بيترو بيناسي، جنوب بروكسل.

ووفقًا لمصدر، “بدت رئيسة الوزراء هادئة، وقد تركز النقاش على القضايا الاقتصادية التي تؤثر على إيطاليا”.

هذا ويرافق رئيسة الحكومة في رحلتها، وزير الشؤون الأوروبية رافاييل فيتو، عضو البرلمان الأوروبي السابق والرئيس المشارك لمجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين.