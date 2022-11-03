تاياني: طلبت من ألمانيا احترام قواعد الاتحاد الأوروبي فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “ألمانيا محاور كبير بالنسبة لنا، إنها بلد صديق”، لكن “عندما نحتاج إلى إطلاق بعض الرسائل، وبشكل خاص فيما يتعلق بمسألة الهجرة، فإننا نفعل ذلك بعزم لضمان الامتثال للقواعد”.

وكان قد ورد رد من جانب حكومة برلين، من خلال السفارة الألمانية في روما، بخصوص “المذكرة الشفوية للحكومة الإيطالية”، المتعلقة بسفينة (هيومانتي1) التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية تحمل الاسم ذاته، بالقول: “طلبنا من الحكومة الإيطالية مد يد المساعدة بسرعة”، للمهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل السفينة المذكورة.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات متلفزة من برلين، الخميس، أنه “طلبنا فقط من سفن المنظمات غير الحكومية أن تحترم القواعد الأوروبية عندما تنقذ شخصاً ما في عرض البحر ثم تطلب الرسو في أقرب الموانئ لإنزاله”. وأردف “لقد فعلنا ذلك رسميًا، باحترام كبير، لكن بحزم كبير أيضاً”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى “الحاجة إلى التعاون بين جميع الدول الأوروبية، بل ومع دول البلقان أيضاً، لوقف الهجرة غير النظامية، لأنها تخاطر بأن تصبح مشكلة هائلة بشكل متزايد بالنسبة لنا جميعاً”.