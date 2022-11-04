الرئيس الإيطالي: السلام قيمة يجب صقلها وصونها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن “السلام قيمة يجب صقلها والحفاظ عليها”.

وقال الرئيس ماتاريلا في رسالة بعثها إلى وزير الدفاع غويدو كروزيتّو بمناسبة يوم الوحدة الوطنية ويوم القوات المسلحة، الجمعة، إن “عدوان اليوم الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا، يدعونا أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولية الشهادة الملموسة لقناعاتنا، والتأكيد على ضرورة أن نتمسك مع حلفائنا، بالمبادئ التي يقوم عليها التعاون الدولي”.

وأضاف رئيس الدولة، أن “الجمهورية ممتنة للجنود، البحارة، الطيارون، الدرك، عناصر الشرطة المالية وأفراد الدفاع المدني، على نكران الذات والالتزام من جانبكم. ونوجه أفكارنا بشكل خاص إلى أولئك الذين يعملون في المهمات الخارجية في كل أنحاء العالم​​، وإلى جميع العاملين على التراب الوطني، بالتعاون مع قوات الشرطة”.

وخلص رئيس الجمهورية الى القول، إنه “بهذه المشاعر، أبعث تحية حارة لكم ولعائلاتكم. عاشت القوات المسلحة عاشت إيطاليا!”.