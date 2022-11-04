ماتاريلا: شكراً للقوات المسلحة التي حررت إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رفع رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، آيات الشكر للقوات المسلحة التي جعلت من إيطاليا بلداً حراً.

وقال الرئيس ماتاريلا في رسالة بعثها إلى وزير الدفاع غويدو كروزيتّو بمناسبة يوم الوحدة الوطنية ويوم القوات المسلحة، الجمعة: “نحتفل اليوم بالوحدة الوطنية، ونكرّم القوات المسلحة التي سمحت بإخلاصها وإسهامها لإيطاليا بأن تصبح دولة موحدة، حرة وديمقراطية”، كما أن “الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، يذكرنا وبتأثر متجدد، بالأرواح العديدة التي زهقت خلال قتال الحرب العالمية الأولى المرير، وهو صراع مزق أوروبا بأكملها ودمرها”.

وأضاف رئيس الدولة، أن “ذلك قد كان اختبارًا عظيمًا لكثير ممن قدموا من كل زاوية من البلاد، متحدون تحت راية الألوان الثلاثة، بشجاعة وبطولة، إمكانية تحقيق حلم النهضة، لم شمل ترينتو وتريستي مع الأمة”.

وأشار ماتاريلا إلى أن “النساء والرجال الذين يحملون السلاح، لا نزال نعهد إليهم أمننا، حماية مؤسساتنا، سلامنا وحريتنا، والذين يؤدون واجبهم أيضاً بتخويل من البرلمان والحكومة وتحت راية المجتمع الدولي، على أراضٍ بعيدة تمزقها صراعات رهيبة، لتحقيق الاستقرار وفرض احترام حقوق الإنسان”.