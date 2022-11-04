إيطاليا: وصول 65 مهاجراً إلى لامبيدوزا وبوتسالّو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 28 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال الليل.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجرين “كانوا يسافرون على متن قارب معدني طوله حوالي 5 أمتار، اعترضه رجال هيئة الموانئ على بعد 16 ميلاً بحرياً عن ساحل الجزيرة، بينهم 7 نساء وقاصرين اثنين”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “بعد نقل المجموعة على متن الوحدة البحرية التابعة لقوات خفر السواحل، تُرك قاربهم هائمًا. كما تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”، التي “تجاوز عدد الحضور فيها الـ1300 شخص”.

وقالت المصادر، إنه “قبالة سواحل بلدة بوتسالّو التابعة لمحافظة راغوزا، تم إنقاذ قارب صغير أيضاً، على متنه 37 شخصًا بعد ظهر أمس، على بعد حوالي خمسين ميلاً بحرياً عن سيراكوزا (جنوب غرب صقلية)، من قبل سفينة ترفع العلم الفرنسي”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “عند حوالي الساعة الثانية صباحًا، وصل القارب إلى ميناء بوتسالّو”، مبينةً أن “جميع المهاجرين هم من الرجال”.