بلينكن لـ تاياني: ممتن للشراكة القوية للغاية بين بلدينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين ـ أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بين إيطاليا والولايات المتحدة “هناك شراكة قوية للغاية في جميع القضايا، ونحن ممتنون لهذه الشراكة ولهذا التحالف”.

وفي تصريحات قبيل الاجتماع الثنائي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، على هامش قمة مجموعة السبع في مونستر (غرب ألمانيا) الجمعة، قال الوزير بلينكين، إن “في الأيام الأخيرة، سنحت لنا الفرصة لتعميق تعاوننا، معاً ومع شركائنا في مجموعة السبع”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الأمريكية على أن إيطاليا والولايات المتحدة “تتحدثان بصوت واحد وبصوت قوي عن القيم الديمقراطية التي نشاطرها”. وأكد على “استعداد واشنطن لتعميق التعاون القائم أصلاً، من أوكرانيا إلى الصين، ومن الطاقة إلى المناخ، مروراً بجهود السلام والاستقرار في العالم”.

وخلص وزير الخارجية الأمريكي إلى القول، إنه “لا يمكن لأي أحد أن يتعامل مع أي من هذه التحديات بشكل انفرادي”.