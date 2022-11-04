تاياني لـ بلينكن: التزام قوي من حكومتنا بالاتحاد الأوروبي والناتو والعلاقات مع أمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين ـ شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، على أن “الحكومة الجديدة ملتزمة بشدة تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وكذلك العلاقات القوية مع الولايات المتحدة”.

وفي مستهل اللقاء الذي جمعه ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش القمة الوزارية لمجموعة السبع في مونستر (غرب ألمانيا) الجمعة، قال الوزير تاياني، إن “العلاقة بين إيطاليا والولايات المتحدة حاسمة، ومن الضروري العمل معًا لتعزيز الديمقراطية والدفاع عن سيادة القانون في العالم”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “نحن ملتزمون في الوقت الحالي بالسلام في أوكرانيا، وهو أمر مستحيل بدون تحقيق العدالة والحرية”، كما “أننا نريد العمل معاً أيضاً من أجل إحلال السلام في منطقة المتوسط ​​واتخاذ موقف مشترك بشأن الصين، وهي شريك، بل منافس أيضاً”. واختتم بالقول، إن “علينا حماية اقتصاداتنا”.