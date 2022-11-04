وزير خارجية إيطاليا: لقاء “ايجابي جدا” مع بلينكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين ـ وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، اللقاء الذي جمعه ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنه “ايجابي جدا”.

وفي تصريحات عقب اجتماع وزراء مجموعة السبع في بلدة في مونستر (غرب ألمانيا) الجمعة، قال الوزير تاياني إن اللقاء “عزز التحالف بين الولايات المتحدة وإيطاليا ووجد نقاط اتفاق بشأن السياسة الخارجية وبعض قضايا السياسة الصناعية”، بما في ذلك “مسألة المواد الخام، كالأتربة النادرة الضرورية للإنتاج عالي الجودة”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “هناك تقارب واسع بشأن الصين أيضاً”، التي “تمثل محاوراً، بل منافس أيضاً، كما نريد الدفاع عن شبكاتنا ولا يمكننا بيع موانئنا وبنيتنا التحتية للآخرين”. وأوضح أن “السوق الحرة مهمة، لكن يجب حماية الأمن القومي”، وأردف: “يجب ممارسة المشاركة، ينبغي أن تبقى الشبكات في أيدي إيطاليا”.

وفيما يتعلق بمسألة الغاز، ذكر القيادي في حزب (فورتسا ايتاليا)، أن “من المهم تبنّي استراتيجية مشتركة، لكيلا تكون هناك تكلفة عالية جدًا للطاقة التي سنشتري من دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة”.