وزير فرنسي: مستعدون لاستقبال مهاجري سفينة أوشن فايكينغ الـ234

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ قال وزير فرنسي، إن “فرنسا مستعدة لاستقبال” الـ234 مهاجراً، الذين تم إنقاذهم في عرض البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل سفينة (أوشن فايكينغ)، كحال أي دولة أخرى”.

وشدد وزير التضامن الفرنسي جان كريستوف كومب في تصريحات صحافية، على أن الأمر يتعلق بـ”مسألة إنسانية”، مبيناً أنه “يجب أن يكون هناك ميناء في أوروبا أو فرنسا يمكن أن يرحب بهم وأن يعالجهم، لن ندعهم يموتون في وسط البحر المتوسط ولن نتركهم يهيمون على غير هدى”.

وكانت الحكومة الفرنسية، قد قالت على لسان وزير الداخلية جيرالد دارمانين لوسائل إعلامية فرنسية، إن “ليس لديها شك” بأن إيطاليا “ستحترم القانون الدولي” وستستقبل سفينة (أوشن فايكينغ) التي تحمل العلم النرويجي، والتابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية.

يذكر أن على متن السفينة، هناك 234 مهاجراً، كانوا يسافرون على متن ستة قوارب واجهت مصاعب في منطقة وسط البحر المتوسط​​، والذين تم إنقاذهم في الفترة بين 22 و26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.