الحكومة الإيطالية تلقى “ترحيباً إيجابياً وحاراً” في مجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “الحكومة الإيطالية قد نالت الثقة، كما حظيت بقبول الدول الأخرى أيضا بمناسبة قمة مجموعة السبع الوزارية. إنه ترحيب إيجابي وحار لا تجاه شخصي، بل بالبلد الذي أمثله”.

وفي تصريحات بعد نهاية اجتماع وزراء مجموعة السبع في بلدة في مونستر (غرب ألمانيا) الجمعة، قال الوزير تاياني: “لقد أكدت من جديد أن إيطاليا تقف إلى جانب أوروبا، حلف شمال الأطلسي، والعلاقات عبر الأطلسي، وتدافع عن استقلال أوكرانيا”.

وشدد الوزير على “إننا جميعًا نريد السلام، لكن لا سلام بدون عدالة، والعدالة تعني استقلال هذا البلد من قبل الروس”، واختتم مشيراً إلى “المواقف المشتركة من ناحية إيران، الصين وأوكرانيا، والاستراتيجية المشتركة بين الدول الكبرى التي تريد الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون في العالم”.