إيطاليا: مهاجران سوريان يلقيان بنفسيهما في البحر رفضا لأمر الإعادة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن مهاجران سوريان ألقيا بنفسيهما في البحر أمس، رفضا لأمر إعادتهما على متن السفينة الإنسانية التي أنقذتهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المواطنين السوريين اللذين ألقيا بأنفسهما في البحر بعد ظهر أمس من على ظهر سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، رفضا العودة على متنها وبقيا على الرصيف رقم 10 في ميناء كاتانيا (مقاطعة صقلية ـ جنوب)، الذي كانت السفينة قد رست فيه”. وخلصت المنظمة غير الحكومية الى القول، إن “المهاجرَين في ظروف جيدة”.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت مرسوما نهاية الأسبوع الماضي، يتم بموجبه إجراء إنزال انتقائي يشمل المهاجرين ذوي الظروف الصعبة والضعفاء فقط من على متن سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية.