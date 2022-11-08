قضائي إيطالي: استراتيجية بيانتيدوزي للهجرة تنتهك القوانين والدستور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد قضائي إيطالي، أن “المرسوم الخاص بالتعامل مع سفن منظمات الإنقاذ غير الحكومية، مخالف لقانون البحار والدستور”، فـ”قوانيننا تحظر التمييز على أساس الجنس، العمر، أو الإصابة بمرض ما”.

وقال رئيس المجلس الدستوري ووزير العدل الأسبق، جوفاني ماريا فليك في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الثلاثاء، “إنها حرب أكثر من كونها ضد المهاجرين، تصيب من ينقذهم مطبقاً قانون البحار، المعاهدات الدولية ودستورنا ايضاً، وأتحدث هنا عن كل ما ينص على منح السفينة ملاذًا آمنًا على الفور ومنع رفض الأشخاص المعرضين للخطر إلى المكان الذي فروا منه”.

وشدد القضائي على أن “الحياة مقدسة، والدستور لا يعطي السلطة العامة الحق في التمييز بين درجة الخطر وتنوع المواقف بين أولئك الذين يخاطرون بحياتهم. فالاستقبال في الملاذ الآمن يُعدّ شرطاً أساسياً للتحقق مما إذا كان يمكن بعد ذلك الترحيب بهؤلاء الأشخاص أم لا”.

وأضاف الخبير بشؤون الدستور، أن “الاتفاقيات الدولية تفرض الحق والواجب في إيصال السفينة إلى ميناء آمن، وبالتأكيد عدم التمييز بين مهاجر وآخر”، لذا “يجب على إيطاليا التحدث إلى أوروبا، لأنها وقعت اتفاقيات دبلن وعليها أن تراقب حدودها على طول ثمانية آلاف كيلومتر من الخط الساحلي”.

وفيما يتعلق باللجوء، شدد فليك على أن “إيطاليا لا يمكنها أن تنسى الاتفاقيات التي وقعتها، والتي لا يُتوخى فيها هذا الحل، ولا يمكن للمهاجرين أن يدفعوا ثمن الخطب اللاذعة التقنية والسياسية لحكومتنا، التي تشهد حالة نزاع مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، ولا يمكنهم أن يعاملوا مادياً مما يجعلهم أسرى لدول لا تحترم حقوق الإنسان، أو حتى استخدامهم كأداة لخلق صعوبات للاتحاد الأوروبي”.