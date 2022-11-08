الناشط زكي: أتمنى أن تكون إيطاليا قد طلبت رفع الحظر المفروض على سفري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ روما ـ قال الناشط في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك زكي: “أعلم أنه كان هناك طلب لحل إيجابي لقضيتي، وآمل بالطبع، بأنه كان هناك طلب من الحكومة الإيطالية لوضع حد لحظر السفر المفروض عليّ”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، غداة اللقاء بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والرئيس المصري الفريق عبد الفتاح السيسي، أعرب زكي عن الأمل بأن “لا يشملني الطلب أنا فقط، بل النشطاء في منظمتي، ومن بينهم مديرها حسام بهجت، المتهم هو الآخر بنشر أخبار كاذبة”، فـ”ستكون هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، لا بالنسبة لنا وحسب، بل لجميع النشطاء المصريين الذين ما يزالون في السجن أيضاً”.

وتابع: “علاوة على ذلك، يبدو لي أن من الممتاز أن عدة حكومات في روما قد دعمتني، مما يعني أن جميع الإيطاليين يقفون إلى جانبي”. وأردف الناشط الحقوقي: “لن أكون ممتنًا بما فيه الكفاية أبدًا، فقد تم دائمًا إرسال وفد دبلوماسي من ممثلين عن دول أوروبية عديدة، بما فيها إيطاليا، إلى جلسات الاستماع”، في المحكمة.

وأوضح زكي، أنه “كان من المهم حقًا بالنسبة لي أثناء وجودي في السجن أن أعرف أن هناك كثيراً من الأشخاص الذين يعملون بجد من أجلي. كما حظيت جامعة بولونيا بدعم هائل من جانب النشطاء جميعاً”.

أما بشأن العودة إلى إيطاليا؟ فقد قال إنها “بالنسبة لي أمل وليس يقينا. أود أن تتاح لي إمكانية مناقشة أطروحتي في بولونيا، المدينة التي درست فيها لدرجة الماجستير قبل اعتقالي، والتي ما أزال أحضرّها. لم يبق لي إلا قليلاً من العمل فيها، والذي يجب أن أنهيه في غضون شهرين أو ثلاثة”. واختتم بالقول إنه “في 29 تشرين الثاني/نوفمبر سأكون في محكمة المنصورة لأجل الجلسة القادمة، لكنني لا أعرف ما ينتظرني حقاً”.