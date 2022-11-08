إيطاليا: وصول سفينة إنقاذ ألمانية إلى ميناء كالابريا وإنزال مهاجريها الـ89

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريجّو كالابريا ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن سفينة (رايز أباڤ) التابعة لمنظمة (مشن لايف لاين) غير الحكومية الألمانية، قد وصلت إلى ميناء ريجّو كالابريا (جنوب) وعلى متنها 89 مهاجراً.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “تم تخصيص ميناء للسفينة يوم أمس لأنه، على العكس من حالة سفينتي (هيومانتي1) التابعة للمنظمة الألمانية غير حكومية التي تحمل الاسم ذاته، و (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن الأمر يتعلق بحدث يرتبط بنشاط البحث والإنقاذ الرسمي”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “عملية إنزال جميع المهاجرين البالغ عددهم 89 شخصاً، قد انتهت بعد أن تمت مرافقة السفينة إلى الموانئ، من قبل زورقي دورية تابعين لهيئة حماية الموانئ وقوات الشرطة المالية”.