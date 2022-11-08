أسقف إيطالي: نشهد عملية نزع للإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر أسقف إيطالي من أن ما تشهده بلاده يمكن وصفه بـ”عملية نزع للإنسانية” جارية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت مرسوما نهاية الأسبوع الماضي، يتم بموجبه إجراء إنزال انتقائي يشمل المهاجرين ذوي الظروف الصعبة والضعفاء فقط من على متن سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية.

وبهذا الصدد، وفي معرض تقديمه في روما الثلاثاء، التقرير السنوي “إيطاليون في العالم”، الذي تعده مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، تطرق المونسنيور فرانشيسكو سافينو إلى الموضوع قائلاً، إن “حضارة أوروبا توضع هنا على المحك، كما تتعرض الديمقراطية للخطر”، وذلك “ليس في إيطاليا وحسب، بل في أوروبا أيضاً”.

وندد المونسنيور سافينو بأن “هناك نوع من التجريد من الإنسانية جارياً نصب أعيننا، تمثل فيه اللامبالاة، الإشارة السلبية القصوى”. واختتم مكرراً: “إنها عملية نزع للإنسانية”.